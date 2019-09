investigado no âmbito da Operação Lex, foi escolhido por sorteio para julgar um recurso da

O órgão superior de gestão e disciplina judicial refere também que os mesmos processos disciplinares por si instaurados aos dois arguidos "correm de forma independente dos inquéritos criminais que lhes foram também instaurados" - dirigidos pelo Ministério Público.Rui Rangel vai decidir um recurso interposto pelo Ministério Público no âmbito do processo Máfia do Sangue , para ter acesso aos emails apreendidos a Paulo Lalanda e Castro, ex-presidente da filial portuguesa da Octapharma. Os recorridos são a Octapharma e três arguidos, e o recorrente o DCIAP. O recurso foi-lhe atribuído por sorteio automático a 9 de setembro.

O Conselho Superior de Magistratura (CSM) esclareceu esta sexta-feira que as suspensões preventivas de funções aos juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante se mantiveram "até ao limite legalmente previsto", após ter sido noticiado que Rangel,

Estes emails foram apreendidos nas buscas à sede da Octapharma, em 2016, motivadas não pelo processo Máfia do Sangue mas pela Operação Marquês. Ou seja, os procuradores querem usar provas obtidas durante a investigação da Operação Marquês noutro processo – o da Máfia do Sangue.

À TSF, o próprio Rui Rangel disse que a notícia "não corresponde à verdade". Isto porque, quando Rui Rangel diz que não irá decidir um recurso relacionado com a Operação Marquês, considera que este se refere à Máfia do Sangue. Ao invés, o presidente do Tribunal da Relação relaciona o recurso com a Operação Marquês, porque se refere a emails apreendidos nesta investigação.O juiz desembargador é um dos arguidos no processo Operação Lex por suspeitas de corrupção e tráfico de influências. O caso foi conhecido a 30 de janeiro de 2018 e tem 14 arguidos constituídos, entre os quais Rui Rangel e a ex-mulher, a desembargadora Fátima Galante , e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.