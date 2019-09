Três feridos graves e um ligeiro estão entre as 11 vítimas da colisão ocorrida hoje entre um autocarro e um veículo ligeiro de passageiros na Malveira, concelho de Mafra, disse fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.





Fonte do CDOS de Lisboa disse à agência Lusa que, das 11 vítimas, três são graves, sendo uma delas o condutor do veículo ligeiro de passageiros, que ficou encarcerado e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Uma quarta vítima foi classificada como ligeira e a gravidade das restantes está ainda a ser avaliada no local por bombeiros e técnicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).De início, a página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil indicava que o acidente teria ocorrido na freguesia da Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés, mas acabou por corrigir a informação para freguesia da Malveira, ambas no concelho de Mafra, no distrito de Lisboa.Um autocarro e um veículo ligeiro de passageiros colidiram pelas 14:13 na Estrada da Avessada, entre as localidades da Malveira e Avessada, causando 11 feridos, todos adultos, que na sua grande parte eram ocupantes do autocarro."Os meios estão no terreno a fazer a triagem para decidir para que hospitais vão ser transportados", disse à agência Lusa Miguel Oliveira, comandante dos bombeiros da Malveira, no distrito de Lisboa.O comandante do Destacamento de Mafra da GNR, Ferreira da Silva, disse à agência Lusa que "tudo aponta para uma manobra de ultrapassagem mal calculada por parte do ligeiro", que terá resultado num "choque frontal" entre este e o autocarro, que circulava em sentido contrário.Uma equipa do Destacamento de Trânsito de Torres Vedras está no local para investigar as causas do acidente.A via municipal encontra-se cortada ao trânsito nos dois sentidos, afirmou a mesma fonte, não havendo previsão para ser reaberta. Ainda assim, foram criadas alternativas "para não congestionar o trânsito", adiantou.No local, estão 41 operacionais e 18 veículos, entre os quais as viaturas médicas de emergência e reanimação de Torres Vedras e Lisboa, uma ambulância de suporte imediato de vida de Lisboa e meios dos bombeiros da Malveira, Mafra e Montelavar.Às 16:05, ainda se encontravam no local 38 operacionais e 15 veículos, segundo a página da Internet da ANPC.(atualizado às 17h07)