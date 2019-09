Este seria um dos seis processos que foram atribuídos por sorteio a Rui Rangel. O juiz desembargador, que está a ser investigado por corrupção e que recentemente regressou ao Tribunal da Relação de Lisboa, tem também em mãos um recurso para decidir no âmbito do processo Máfia do Sangue, segundo noticiou na terça-feira o Correio da Manhã . O caso está relacionado com a apreensão de emails em buscas à sede da Octapharma, em 2016, no âmbito da Operação Marquês.Rui Rangel é um dos arguidos no processo Operação Lex por suspeitas de corrupção e tráfico de influências. O caso foi conhecido a 30 de janeiro de 2018 e tem 14 arguidos constituídos, entre os quais Rui Rangel e a ex-mulher, a desembargadora Fátima Galante , e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.Na altura foram detidas cinco pessoas por suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento, tráfico de influências e fraude fiscal qualificada.