A Ordem dos Enfermeiros respondeu à sindicância da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e alega que os inspetores usaram provas ilegais. O documento foi escrito pelo advogado da Ordem, Paulo Graça.

Segundo fonte oficial do organismo liderado por Ana Rita Cavaco, os inspetores recorreram a "ficheiros áudio que, segundo os próprios, foram remetidos de forma anónima ao processo, os quais foram ocultados à OE, ou seja, elementos obtidos de forma ilegal de em clara violação da lei que, além do mais, não podem ser usados em processos administrativos".



No final de julho, a IGAS acusou a Ordem dos Enfermeiros de "gastos injustificados" e indicou ter encontrado indícios que sustentam a dissolução do Conselho Diretivo. Entre eles, gastos "injustificados" da bastonária - que, na resposta à sindicância, afirma não ter cartão de crédito próprio.

"A Bastonária não tem nem usa cartão de crédito", indica o documento. Existe sim um cartão de crédito da Ordem que, "devido às políticas dos bancos é emitido com o nome da responsável máxima da instituição". O cartão "não está nem nunca esteve" na posse de Cavaco.

A IGAS também detetou cerca de cinco mil em compras no estrangeiro. Segundo os responsáveis da Ordem dos Enfermeiros, trata-se de "pagamentos ao estrangeiro" que não implicam "a saída do país, como pagamentos à Apple, Facebook, Uber, ou seja, plataformas sitas no estrangeiro".

A Ordem dos Enfermeiros pede ainda a audição de Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, e de Fernando Araújo, ex-secretário de Estado. Acredita que irão revelar a "determinação e um interesse particular" da ministra Marta Temido numa sindicância na OE, "já como presidente da ACSS, em 2017".

Segundo a Ordem, as despesas suspeitas "não são sequer da Bastonária ou do Conselho Diretivo (…) mas sim pelos Conselhos Regionais" e que se referem a "atos legais".

A própria inspetora-geral da IGAS, Leonor Furtado, é acusada de ter admitido a "sua falta de conhecimento relativamente a direito financeiro em geral, contabilidade pública e direito administrativo", numa "confissão (…) ao Tribunal de Contas, onde foi condenada".