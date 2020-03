Paulo Penedos, condenado no âmbito do processo Face Oculta, requereu esta terça-feira ao Tribunal da Comarca de Aveiro toda a documentação associada à distribuição do caso em primeira e segunda instâncias. De acordo com um requerimento, a que SÁBADO teve acesso, Paulo Penedos pediu cópias de todo o processado relativo à "distribuição dos presentes autos por ocasião da designação e composição do Tribunal Coletivo competente para o julgamento em primeira instância" e à "distribuição dos presentes autos por ocasião da designação da Secção Competente do Tribunal da Relação do Porto, bem como do juiz Desembargador Relator e respetivo Juiz Desembargador-adjunto colocados nesse tribunal e a quem competiu julgar o recurso penal".





Paulo Penedos confirmou àque se deslocou esta quarta-feira ao Tribunal de Aveiro e entregou presencialmente o requerimento, que será despachado em breve. "Não vou sair daqui enquanto não tiver a documentação", acrescentou, frisando que até está hospedado num hotel mesmo em frente ao tribunal.Afinal, qual é o objetivo do levantamento desta documentação? Verificar se houve viciação na distribuição no processo Face Oculta, onde foi condenado a um crime de tráfico de influências a quatro anos de prisão efetiva. "Há um presidente do Conselho Superior de Magistratura que decidiu agora dar sequência a rumores que existiam [sobre viciação da distribuição]. Da mesma forma que sempre houve rumores em relação ao juiz Rui Rangel, também havia rumores do tempo do Face Oculta. Até temos o nome dos juízes que se queixaram de terem sido preteridos na distribuição", concretizou.

O ex-dirigente do PS, que segundo o Ministério Público usou a influência do pai José Penedos "no sentido de favorecimento das empresas de Manuel Godinho", de quem era advogado, diz que só decidiu agir agora sobre esses rumores porque "o clima é mudou". "O CSM tem um presidente que não embarcou no corporativismo. Se há rumores, que se investigue tudo", explicou. "Isto não tem nada a ver com o desespero de um condenado. Claro que não gostava de ser preso. Mas se for preso, quero ir com a consciência que fui condenado segundo as leis, segundo as regras", acrescentou.



Esta decisão vem na sequência do presidente da CSM, António Joaquim Piçarra, abrir inquéritos a três casos suspeitos de abuso de poder na atribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa: Luís Vaz das Neves, Orlando Nascimento [ex-presidentes do Tribunal da Relação de Lisboa] e Rui Gonçalves. O que Penedos quer é que se alargue a investigação "a outros rumores".



Recorde-se que o processo Face Oculta, que começou a ser julgado em 2011, está relacionado com uma alegada rede de corrupção que teria como objetivo o favorecimento do grupo empresarial do sucateiro Manuel Godinho nos negócios com empresas do setor do Estado e privadas.



Além de Armando Vara e Manuel Godinho, foram arguidos no processo o ex-presidente da REN (Redes Energéticas Nacionais) José Penedos e o seu filho Paulo Penedos, entre outros. Na primeira instância, dos 36 arguidos, 34 pessoas singulares e duas empresas, 11 foram condenados a penas de prisão efetiva, entre os quatro anos e os 17 anos e meio.



Até ao momento, só três dos dez arguidos condenados a penas efetivas começaram a cumprir a pena de prisão: o ex-ministro socialista Armando Vara (cinco anos), João Tavares, ex-funcionário da Petrogal (cinco anos e nove meses), e Manuel Guiomar, ex-quadro da Refer (seis anos e meio).