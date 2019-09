O segundo patamar passa pelo próprio pedido de escusa de Rui Rangel ao Supremo Tribunal. "E caso falhem os dois primeiros patamares, o MP, arguidos e assistentes podem ainda recusar o juiz. O sistema tem três patamares para que haja justiça tranquila, com imparcialidade e sem suspeição pública", afirma Orlando Nascimento ao jornal.



O presidente da Relação de Lisboa afirma que haverá uma decisão "a curto prazo" para decidir o processo disciplinar imposto a Rangel, que corre de forma independente à Operação Lex, e que não existe "fundamento legal para não distribuir processos a um juiz".



"Imagine que, daqui a dois ou três dias, o Dr. Rangel aparece na Relação e diz: 'Não me sinto à vontade ali naquela matéria e prefiro ir para uma secção cível'. O Tribunal é muito grande, temos margem para isso. Mas é perigosíssimo aceitarmos coletivamente que o juiz pode ser movido", afirma Orlando Nascimento, adiantando que a transferência de Rangel mantêm-se "em aberto".



Um sorteio sentenciou que Rui Rangel fosse decidir um recurso interposto pelo Ministério Público no âmbito do processo Máfia do Sangue , para ter acesso aos emails apreendidos a Paulo Lalanda e Castro, ex-presidente da filial portuguesa da Octapharma. Os recorridos são a Octapharma e três arguidos, e o recorrente o DCIAP. O recurso foi-lhe atribuído por sorteio automático a 9 de setembro.

O presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Santos Nascimento, admitiu que a transferência de secção do juiz desembargador Rui Rangel,[pelo Supremo Tribunal de Justiça, que então afastou Rangel, também a pedido do Ministério Público, de outro recurso da Operação Marquês] abrange este processo".

Estes emails foram apreendidos nas buscas à sede da Octapharma, motivadas não pelo processo Máfia do Sangue mas pela Operação Marquês. Ou seja, os procuradores querem usar provas obtidas durante a investigação da Operação Marquês noutro processo – o da Máfia do Sangue. Afinal, o próprio processo Máfia do Sangue surgiu a partir da Operação Marquês.



O juiz desembargador é um dos arguidos no processo Operação Lex por suspeitas de corrupção e tráfico de influências. O caso foi conhecido a 30 de janeiro de 2018 e tem 14 arguidos constituídos, entre os quais Rui Rangel e a ex-mulher, a desembargadora Fátima Galante, e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.