O juiz Rui Rangel recusou decidir o recurso relacionado com a Operação Marquês sobre os emails apreendidos no processo Máfia do Sangue. Num despacho, Rangel recordou que está impedido de intervir na Operação Marquês, citando um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de março de 2017.Rangel pronunciou-se depois de ter recebido o recurso e ter notado que é apenso ao processo principal da Operação Marquês, segundo o jornal Observador Para o juiz desembargador da Relação de Lisboa, o acórdão do Supremo estende-se a todos os processos apensos que sejam adicionados à Operação Marquês e não apenas ao processo principal. Por isso, pede que a decisão seja passada a outro colega juiz desembargador da Relação.Na sexta-feira, o Ministério Público apresentou um requerimento para que o juiz Rui Rangel, suspeito de corrupção na Operação Lex, não intervenha num recurso da Operação Marquês.Segundo comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR), a decisão justifica-se por "existir motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do magistrado judicial".