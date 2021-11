Três alunos sofreram queimaduras ligeiras em escola da Marinha Grande

Três alunos da Escola Secundária de Pinhal do Rei, na Marinha Grande, sofreram esta terça-feira queimaduras ligeiras supostamente provocadas por álcool a 96%, disse à agência Lusa o 2.º comandante da corporação local.







Reuters

Segundo Mário Silva, as vítimas, um aluno de 14 anos e dois com 15, foram transportadas para o Hospital de Santo André, em Leiria."Quando chegámos, os alunos já estavam na rua, mas a informação inicial é a de que estavam numa aula quando ocorreu o acidente", explicou Mário Silva, adiantando que "supostamente os alunos terão sofrido as queimaduras provocadas por álcool a 96%".Fonte do Comando Distrital das Operações de Socorro de Leiria acrescentou que ao local acorreram 10 elementos apoiados por cinco viaturas, dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e da Ortigosa, Viatura Médica de Emergência e Reanimação e PSP.