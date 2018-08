A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, previu esta quarta-feira que o próximo ano lectivo "vai ser muito complicado", e acusou o Governo de "criar problemas" e de não estar a "trabalhar bem" as questões relacionadas com os professores."Acho que vai ser um ano muito complicado. Vamos acompanhar, vamos fazendo perguntas, mas eu creio que o Governo tem que estar muito focado em resolver problemas que ele próprio criou", afirmou Assunção Cristas, em Viana do Castelo, à margem de um encontro com pescadores e mariscadores do rio Lima.Segundo a presidente dos centristas, "as queixas são muitas e preocupantes" por parte dos professores, funcionários e dos pais."Eu creio que o Governo não tem trabalhado bem as questões relacionadas com os professores. Com as expectativas que cria e depois não cumpre e está a contribuir para criar problemas", acusou.Assunção Cristas deixou mais críticas ao executivo liderado por António Costa: "O que lamentamos é que esta seja uma atitude repetida do Governo. Cria expectativas, não cumpre as expectativas, cria problemas, não os resolve, é avisado com tempo e as coisas não são atempadamente tratadas", enumerou.Também como mãe, a líder do CDS-PP mostrou-se preocupada."Eu na qualidade de mãe também partilho das preocupações, por exemplo, de ainda não ter os vouchers para poder encomendar os livros dos meus filhos, como tantos portugueses que estão nessa situação", referiu,