Crimes de Ricardo Salgado começam a prescrever

Ao contrário do que a pequena placa indica, a "porta 21" do segundo piso do Edifício B do Campus da Justiça, em Lisboa, não abre para uma "sala de inquirições", mas para uma improvisada despensa, onde estão guardadas as toneladas de papel do processo-crime do Banco Espírito Santo (BES), cuja audição de testemunhas na fase de instrução vai arrancar na próxima segunda-feira, 21 de fevereiro.



É a prova recolhi- da pelo Ministério Público (MP), durante seis anos de investigação, contra 25 arguidos, a quem foram imputados 277 crimes. Destes, porém, 40 estão à beira da prescrição, como o próprio MP já admitiu no processo. Esta situação afeta 15 dos 65 crimes pelos quais Ricardo Salgado responde.



Num despacho dirigido ao juiz de instrução Ivo Rosa, em janeiro, a procuradora Olga Barata fez questão de alertar o magistrado para "situações de eventual extinção do procedimento criminal, por efeito da prescrição" dos crimes de falsificação de documentos e infidelidade, elencando o nome dos arguidos que podem sair beneficiados: Ricardo Salgado, José Manuel Espírito Santo, Francisco Machado da Cruz, Amílcar Morais Pires, Isabel Almeida, António Soares, Pedro Costa, Cláudia Boal Faria, Pedro Serra, Nuno Escudeiro, Pedro Pinto, Alexandre Cadosch, Michel Creton, João Alexandre Silva e Paulo Nacif Jorge. Isto é, se até ao fim do ano não houver decisão instrutória, os crimes caem.