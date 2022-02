As novas medidas contra a covid-19: fim de testes para eventos e certificados só na fronteira

Acabou o confinamento para contactos de risco e teletrabalho deixa de ser recomendado. Governo prevê reduzir ainda mais as medidas quando a mortalidade baixar para as 20 mortes por milhão de habitantes em 14 dias - especialistas preveem que tal aconteça dentro de 5 semanas.

Acabaram-se os certificados para entrar em restaurantes, hotéis e espetáculos, os testes para entrar em discotecas, bares e estádios de futebol e até a máscara em espaços fechados pode cair, mas só daqui a cinco semanas. Estas foram algumas das medidas anunciadas pela ministra Mariana Vieira da Silva após reunião do Conselho de Ministros e o alívio de medidas e restrições à covid-19 segue esta quinta-feira para ser promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa e deverá entrar em vigor nos próximos dias.



Entre elas destaca-se o fim do confinamento para contactos de risco, em que pessoas em que estiveram em contacto com infetados já não precisam de estar isolados durante 7 ou mais dias. Até agora, apenas pessoas com dose de reforço ou recém-infetadas estavam isentas destas medidas de isolamento, que agora se aplicam à população em geral no caso de serem contactos em vigilância.



Acabam também os limites de lotação em estabelecimentos comerciais, como lojas ou centros comerciais, mas também discotecas ou bares. Nestes locais também deixa de ser necessária a apresentação de certificado digital ou teste negativo à covid-19, tal como em restaurantes, cafés, bares, estádios desportivos ou espetáculos e grandes eventos culturais.