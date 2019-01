Em 2020, deviam ter sido aplicados 2,7 mil milhões de euros nos caminhos-de-ferro portugueses. Porém, os investimentos em curso só totalizam 158 milhões de euros – 7% do valor destinado. Contudo, visto que a nova linha Aveiro-Mangualde foi chumbada duas vezes pela Comissão Europeia, sem os 675 milhões a ela destinados, o valor desce para 2 mil milhões. Destes, só 8,8% foram aplicados até agora.

O programa Ferrovia 2020 foi anunciado em 2016 pelo ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques. Foram apresentados 20 projetos e oito deles já deveriam estar concluídos, por esta altura. Contudo, dois não arrancaram e seis ainda não foram terminados.

Segundo o jornal Público, a obra mais adiantada é a modernização da Linha do Minho que devia ter acabado em 2018. Já quanto ao troço Caíde-Marco, que está a ser modernizado, as obras tinham conclusão prevista para 2016 mas ainda decorrem. A reabertura do troço Covilhã-Guarda estava agendada para setembro de 2018 e as obras continuam. Quanto ao troço entre Elvas e a fronteira com Espanha, apesar de a conclusão ter sido apontada para dezembro de 2017, a obra foi consignada em março de 2018.

Entre os 20 projetos, ficaram pelo caminho investimentos importantes como os no corredor Sines-Badajoz, na Linha do Oeste e na linha do Douro.