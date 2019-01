A liberalização total do transporte ferroviário de passageiros na União Europeia, que se efetivou no passado dia 1 de janeiro, reforça os direitos dos utilizadores, fixando prazos concretos para os operadores comunicarem horários e preços, assim como supressões de serviços, temporárias e definitivas, e consagrando mesmo situações que dão direito a indemnização do preço do bilhete em caso de atrasos que ultrapassem os 60 minutos.



No último dia de 2018 foi publicado o decreto-lei que altera o regime jurídico aplicável ao contrato de transporte ferroviário de passageiros, o regime jurídico aplicável à CP e o regime de gestão e utilização da infraestrutura ferroviária nacional, transpondo as diretivas que concretizam a liberalização deste setor.



Leia a notícia na íntegra no Jornal de Negócios.