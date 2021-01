Covid-19: Variante do Reino Unido chegou a Portugal antes do Natal

"Não sabemos há quanto tempo, porque a maior parte dos casos que estamos a identificar agora são casos do mês de dezembro. Mas, há cerca de seis semanas, em colaboração com o Instituto Gulbenkian Ciência, fizemos uma espécie de rastreio" e "não encontrámos uma única amostra", explicou o investigador naquela ocasião. Mas este estudo publicado pela Global Report Investigating Novel Coronavirus Haplotypes mostra uqe desde pelo menos 8 de dezembro (possivelmente antes) que a nova variante sestá no país.



O Governo português permitiu aos cidadãos que tivessem mais liberdade de ajuntamentos durante o Natal, apelando apenas à consciência pessoal para que não se realizassem grandes ajuntamentos. Dezenas de especialistas afirmam que o Natal foi um fracasso e um dos grandes responsáveis pelo número de novas infeções que se têm vindo a verificar nas últimas semanas. Na verdade, os primeiros casos desta nova variante só foram detetados no país a 29 de dezembro, com a confirmação de 18 casos desta variante da covid-19 na Madeira.



O



Este novo relatório sobre a variação B.1.17 foi publicado esta quinta-feira. Em Portugal foram encontradas 73 infetados com esta nova variante da covid-19, de um total de 484 amostras. Entre essas detetou-se que o vírus circula em Portugal há mais tempo do que o Instituto Ricardo Jorge afirmava inicialmente. No Reino Unido já foram sequenciadas mais de 16.782 amostras desta variante mais infecciosa.



O relatório refere ainda que muitos países da União Europeia já apresentam casos de transmissão local desta variante, enquanto na Ásia e no Leste europeu, a maior parte dos casos detetados foram por importação de outros países.



A pandemia de covid-19 provocou mais de dois milhões de mortos resultantes de mais de 93 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Instituto Ricardo Jorge que em janeiro tinha apenas identificado casos desta nova mutação em Portugal a partir do final de dezembro. "A maior parte dos casos que estamos a identificar agora são casos do mês de dezembro", disse o também coordenador do estudo sobre diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal João Paulo Gomes, citado pela Lusa."Não sabemos há quanto tempo, porque a maior parte dos casos que estamos a identificar agora são casos do mês de dezembro. Mas, há cerca de seis semanas, em colaboração com o Instituto Gulbenkian Ciência, fizemos uma espécie de rastreio" e "não encontrámos uma única amostra", explicou o investigador naquela ocasião. Mas este estudo publicado pela Global Report Investigating Novel Coronavirus Haplotypes mostra uqe desde pelo menos 8 de dezembro (possivelmente antes) que a nova variante sestá no país.O Governo português permitiu aos cidadãos que tivessem mais liberdade de ajuntamentos durante o Natal, apelando apenas à consciência pessoal para que não se realizassem grandes ajuntamentos. Dezenas de especialistas afirmam que o Natal foi um fracasso e um dos grandes responsáveis pelo número de novas infeções que se têm vindo a verificar nas últimas semanas. Na verdade, os primeiros casos desta nova variante só foram detetados no país a 29 de dezembro, com a confirmação de 18 casos desta variante da covid-19 na Madeira. relatório mostra que , à semelhança da Dinamarca, Portugal é um dos países em que esta variante se instalou há mais tempo, pelo menos antes de 8 de dezembro. No total, a mutação já foi detetada em mais de 50 países.Este novo relatório sobre a variação B.1.17 foi publicado esta quinta-feira. Em Portugal foram encontradas 73 infetados com esta nova variante da covid-19, de um total de 484 amostras. Entre essas detetou-se que o vírus circula em Portugal há mais tempo do que o Instituto Ricardo Jorge afirmava inicialmente. No Reino Unido já foram sequenciadas mais de 16.782 amostras desta variante mais infecciosa.O relatório refere ainda que muitos países da União Europeia já apresentam casos de transmissão local desta variante, enquanto na Ásia e no Leste europeu, a maior parte dos casos detetados foram por importação de outros países.A pandemia de covid-19 provocou mais de dois milhões de mortos resultantes de mais de 93 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A maior preocupação com a estirpe B.1.1.7 da SARS-CoV-2 (conhecida como mutação do Reino Unido) é de que a mesma é muito mais contagiosa do que as restantes estirpes identificadas (centenas). E um novo estudo diz que a mesma circula em Portugal há mais tempo do que se pensava. Os primeiros casos no Reino Unido foram detetados em setembro. E a mutação chegou a Portugal entre setembro e dezembro, ou seja, antes do Natal.O estudo vem desmentir as conclusões do