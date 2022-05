Covid-19: Segunda dose de reforço para maiores de 80 anos e idosos em lares começa na próxima semana

As pessoas com mais de 80 anos e os idosos residentes em lares vão começar a receber a segunda dose de reforço - quarta dose da vacina nos casos da Pfizer e Moderna - contra a covid-19 a partir da próxima semana, anunciou esta quinta-feira a Direção Geral da Saúde (DGS), em comunicado.







PAULO CUNHA /LUSA

A vacinação nos lares começa já na segunda-feira, enquanto que os restantes idosos com mais 80 anos serão vacinados nos dias seguintes, nos centros de vacinação e centros de saúde. Os idosos que não estão em lares vão ser convocados por "agendamento local, através de SMS ou chamada telefónica, como já aconteceu noutras fases da vacinação", refere a DGS.A Comissão Técnica de Vacinação Contra a COVID-19 recomenda a vacinação com a segunda dose de reforço, "com o objetivo de melhorar a proteção da população mais vulnerável, face ao atual aumento da incidência de casos de COVID-19 em Portugal".A DGS estima que estejam incluídos nesta fase de reforço cerca de 750 mil pessoas, que devem ser vacinadas com um intervalo mínimo de 4 meses após a última dose ou após um diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2.O organismo dirigido por Graça Freitas revela ainda que as crianças e jovens entre os 12 e 15 anos com condições de imunossupressão também passam a ser elegíveis para receber uma dose adicional de vacina. Os jovens com estas condições serão vacinados de acordo com orientação e prescrição médica.