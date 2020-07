encerrados os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculos e os estabelecimentos de bebidas com espaço de dança", abrindo-se uma exceção para aqueles que passem a "funcionar como cafés ou pastelarias, sem necessidade de alteração da respetiva classificação de atividade económica, se cumpridas as regras da DGS e os espaços destinados a dança permaneçam inutilizáveis para o efeito". Ou seja: discotecas e bares podem funcionar se servirem refeições e as pistas de dança estiverem interditas.



Mariana Vieira da Silva explicou na conferência de imprensa de apresentação das resoluções saídas deste Conselho de Ministros que esta decisão foi tomada para dar resposta às práticas de alguns destes espaços, que estavam a mudar o tipo de atividade para poder reabrir portas. "Gostaria de clarificar que bares e discotecas continuam encerrados. Aquilo que se permite é que quem queira funcionar como cafés ou pastelaria possa retomar atividade sem alterar a sua atividade. (…) Bares e discotecas continuam encerrados, se e quando queiram funcionar noutra categoria que existe e que tem semelhanças do ponto de vista de organização do espaço podem fazê-lo sem alterar a sua atividade".







O Conselho de Ministros decidiu ainda que pode ser recusado o embarque em aviões de passageiros de voos com origem em países considerados de risco epidemiológico que não apresentem, no momento da partida, um comprovativo de realização de teste de despiste à covid-19 realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque. Pessoas com mais de 38º de febres ficam também interditas de entrar.



Eduardo Cabrita, o ministro da Administração Interna, sublinhou que esta alteração na situação "não significam nenhuma menor exigência em relação ao comportamento dos cidadãos", que devem manter respeito "pelas regras de não concentração de pessoas".

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, novas medidas de reabertura durante o combate à pandemia. A medida que tem causado mais discussão é a reabertura de bares e discotecas num novo modelo em que as pistas estão fechadas, devem encerrar às 20h (na Área Metropolitana de Lisboa, onde o vírus continua mais ativo) e... têm de funcionar como cafés ou pastelarias. Mas foram também retiradas do estado de calamidade as 19 freguesias em Lisboa que há um mês que estavam neste estado de exceção.As 19 freguesias espalhadas pelos concelhos de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora e Sintra passam para o nível de contigência, bem como toda a Área Metropolitana de Lisboa (AML). O resto do país fica em estado de alerta. Tudo isto acontece a partir da meia-noite de sábado e ficam em vigor, pelo menos, até às 23h59 do dia 14 de agosto.O Conselho de Ministros decidiu então que devia ser alargado o horário de funcionamento dos restaurantes e equiparados, podendo passar a aceitar clientes até à meia-noite e podem manter-se abertos até à uma da manhã. Mas mantém-se "Passam também a estar abertas as atividades desportivas, como polidesportivos e paredes de escalada municipais. Entre outras medidas, serão abertas também as grutas nacionais, regionais e municipais, públicas ou privadas