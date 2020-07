Porque é que dançar numa discoteca continua a ser proibido?

O último Conselho de Ministros, que decorreu esta quinta-feira, 30 de julho, determinou que as discotecas e os bares podem reabrir, desde que funcionem como cafés ou pastelarias e que não tenham espaços de dança. Mas, qual é o problema real das discotecas? E por que não podem voltar a funcionar nos moldes em que existiam anteriormente?





"As discotecas têm vários problemas, são espaços de interação social por excelência, em que as pessoas vão procurar o convívio e a interação social, incluindo com desconhecidos", explica àLúcio Meneses de Almeida, presidente da Associação Portuguesa de Infeção Hospitalar.Há uma diferença grande em relação aos restaurantes, compara o especialista de saúde pública. "Num restaurante, estou a conviver apenas com as pessoas da minha mesa e estou, primariamente, a fruir de uma refeição. Já a discoteca é, por excelência, um espaço de interação difusa, em que as pessoas que lá estão contatam e convivem umas com as outras, independentemente de se conhecerem ou não", diz.Portanto, existem mais "oportunidades de exposição", ou seja, oportunidades de contato interpessoal, que num restaurante. A começar pela pista de dança, ou mesmo pela zona de atendimento, que é partilhada e frequentada por muita gente. "Mesmo que haja ajustamento da lotação, é sempre complicado inibir a interação social", alerta o especialista.Ou seja,"Não é tanto pela libertação de aerossóis, porque a transmissão é fundamentalmente por gotículas, que são partículas maiores, e que é controlada através da máscara comunitária ou cirúrgica", diz Lúcio Meneses de Almeida.Além disso, o espaço interior também poderia ser ventilado e devidamente arejado, para garantir a qualidade do ar – à semelhança do que acontece em restaurantes e noutros ambientes fechados. Então, como poderiam estes espaços reabrir? "Eu acho que é possível, no limite, virem a reabrir, mas depende tudo da fiscalização. A fiscalização é, a curto prazo, a forma mais eficaz e efetiva de garantir comportamentos", diz o especialista.Comportamentos como o distanciamento social, que teria de existir de alguma forma – "talvez havendo espaços mais repartidos ou zonas em que grupos mais pequenos pudessem estar a conviver", sugere –, e o uso de máscara. "Em espaços confinados e com aglomerações, não vejo outra solução se não as pessoas estarem sempre de máscara", indica.Uma medida que seria fundamental para garantir o distanciamento neste contexto era, sugere. "É sempre tão alto que as pessoas têm de se aproximar necessariamente para se ouvirem. Se se baixasse o som da música, já conseguiriam falar a uma distância maior entre elas."Lúcio Meneses de Almeida corrobora que há evidência para considerar as discotecas "um ambiente de risco", mas também acredita que esse risco tem de ser gerido pela sociedade. "Se queremos retomar a atividade económica, que é fundamental para a saúde pública (até porque o desemprego também mata através da fome), e também retomar a própria interação social por uma questão de saúde mental, temos de mudar comportamentos e fazê-lo em moldes diferentes daqueles pré-Covid", diz.Até porque, não tem dúvidas, "estamos a ajustar-nos a uma realidade que vai perdurar muitos anos".