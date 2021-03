Covid-19: Portugal com mais 16 mortos e 248 infetados

Morreram 16 pessoas nas últimas 24 horas devido à covid-19, revela o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Foram ainda detetadas mais 248 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 desde domingo.







Portugal conta 817.778 casos e 16.784 mortes confirmadas desde o início da pandemia. Os casos ativos encontram-se atualmente nos 33.120, menos 323 do que no domingo.Os dados indicam ainda que 555 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 767.874 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal em março de 2020. Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 33.120 contabilizados hoje, menos 323.O número de pessoas internadas por covid-19 aumentou relativamente a este domingo em 11 pessoas, mas os internados em unidades de cuidados intensivos diminuíram. Há atualmente 165 pessoas em estado grave, menos cinco nas últimas 24 horas.De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.351.516 pessoas vacinadas contra a covid-19: 903.964 com a primeira dose e 447.552 com a segunda dose.