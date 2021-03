Eutanásia chumbada pelo TC. O que se segue?

QUANDO

De acordo com o Artigo 279º da Constituição portuguesa, que versa sobre os efeitos de decisão de inconstitucionalidade do TC, "o decreto não poderá ser promulgado ou assinado sem que o órgão que o tiver aprovado expurgue a norma julgada inconstitucional". Ou seja, a nova versão tem de ser de novo votada no parlamento.



Quando? Para o deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) a questão dos prazos é um detalhe: "Se houver vontade política, pode ser já nesta sessão legislativa, mas isso não inibe que o PR possa enviar o diploma novamente ao TC."