StayAway COVID: App que diz se estivemos com alguém infetado pode estar disponível em agosto

A Direção-Geral de Saúde será a entidade responsável pelo respeito da "legislação e a regulamentação sobre proteção de dados e sobre cibersegurança" e pelo tratamento dos dados, depois de ter sido dada uma recomendação pela Comissão Nacional de Proteção de Dados.



Segundo Mariana Vieira da Silva, a fase piloto da app começou hoje e vai durar duas semanas. Depois, vai proceder-se a "um conjunto de autorizações para que esteja disponível", o que poderá acontecer no mês de agosto. "O STAYAWAY COVID é uma aplicação, disponível nos sistemas operativos «iOS» ou «Android», que utiliza como sensor de proximidade a tecnologia «Bluetooth Low Energy» e notifica os utilizadores da exposição individual a fatores de contágio por SARS-CoV-2, decorrente de contacto com utilizador da aplicação a quem posteriormente tenha sido diagnosticada a doença COVID-19, funcionando como um instrumento complementar e voluntário de resposta à situação epidemiológica pelo reforço da identificação de contactos", indica a nota.

Foi aprovado em Conselho de Ministros o diploma que determina que será a Direção-Geral de Saúde (DGS) a responsável pelo tratamento dos dados da app StayAway COVID , que se destina a informar os utilizadores sobre terem contactado de forma próxima com infetados pelo novo coronavírus.A app foi desenvolvida "pelo Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, Ciência e Tecnologia (INESC TEC), em parceria com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e as empresas Keyruptive e Ubirider, no âmbito da Iniciativa Nacional em Competências Digitais e.2030", segundo o comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira.