António Costa explica situação de Odemira no parlamento

E as outras vacinas?, pergunta Jerónimo de Sousa

O líder do PCP começou por questionar o governo sobre o plano de vacinação contra a Covid-19, e quis saber porque não abre o governo o programa a outras vacinas disponíveis no mercado.

António Costa explicou que o plano tem corrido como previsto, lembrou que está prevista a contratação e novos enfermeiros, de forma temporária, para assegurar o plano de vacinação - e que essa contratação é fruto do negociado com o PCP em sede de orçamento do Estado.



Quanto às vacinas, não há restrição uquanto ao uso de qualquer vacina, desde que licenciada pela Agência Europeia do Medicamento, porque tal como "o vírus não tem nacioanlidade, as vacinas também não devem ter nacionalidade".