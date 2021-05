Covid-19: Lisboa entra em alerta. País em calamidade até 13 de junho

Arganil e Golegã recuam no desconfinamento. Situação de Lisboa e Vale do Tejo é "motivo de preocupação” devido aos “níveis de incidência crescentes”.

O Conselho de Ministros reuniu esta quinta-feira para avaliar a situação epidemiológica do país, em particular na região de Lisboa e a Vale no Tejo. Foi decretado que a situação de calamidade vai manter-se até 13 de junho. Lisboa e mais seis concelhos estão sob alerta





Mariana Vieira da Silva diz que "o risco é mais significativo do que há duas semanas"mas que "a grande maioria do território nacional se mantém com uma baixa incidência". Continuam em alerta: Tavira, Vila do Bispo e Vila Nova de Piava e acrescem a estes Chamusca, Lisboa, Salvaterra de Magos e Vale de Câmara.Os concelhos de Arganil e da Golegã recuam em relação ao nível de desconfinamento (Arganil passa para as regras de 5 de abril e a Golegã para as de 19 de abril). Os concelhos de Montalegre e Odemira permanecem no mesmo patamar. O concelho de Lamego vai avançar para o próximo nível de desconfinamento no qual se encontra o resto do país.A ministra da Presidência da República informou ainda que o nível de incidência está agora nos 54,4 casos por 100 mil habitantes e que o índice de transmissão - R(t) - está nos 1,07.