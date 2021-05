Tribunal confirma suspensão de ex-vice da Ordem dos Enfermeiros

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra acaba de decidir a favor da Ordem dos Enfermeiros no processo que tinha sido colocado pela antiga vice-presidente da Ordem. Graça Machado que integrou a primeira equipa da atual bastonária, Ana Rita Cavaco, tem com esta um historial de desavenças.



O Conselho de Jurisdição da Ordem abriu um processo disciplinar à enfermeira em janeiro de 2017 por suspeitas de uso indevido de verbas da Ordem e por ter acumulado o salário da instituição com o do seu posto de trabalho original. A decisão acabou por ser proferida em agosto de 2018. Graça Machado seria suspensa de funções de enfermeira pelo prazo de cinco anos.



A profissional recorreu e colocou uma providência cautelar a contestar o processo interno. Tanto na providência cautelar como a decisão da primeira instância na ação principal acabaram por ser desfavoráveis à enfermeira. A providência cautelar impunha a suspensão da pena, mas agora que também esse processo já acabou, a Ordem dos Enfermeiros vai dar início ao pedido de execução da pena.