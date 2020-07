É mais seguro vir passar férias ao Algarve do que ficar no Reino Unido?

Na passada sexta-feira, e após Portugal saber que ficaria fora da lista de países a quem o Reino Unido abriria o seu corredor aéreo nos próximos tempos, o primeiro-ministro, António Costa, partilhou nas redes sociais um gráfico que comparava os casos de covid-19 por população de Reino Unido e o Algarve para mostrar aos britânicos que era "seguro" passar férias na região portuguesa.

Mas a verdade é que, ajustando às populações de cada nação, Portugal registou o triplo dos novos infetados pelo novo coronavírus em relação ao Reino Unido durante as últimas duas semanas e o Algarve, defendido por Costa como "seguro", confirmou mais casos de covid-19 nos últimos sete dias que 39 das 41 regiões de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Lisboa e Vale do Tejo, a região portuguesa com mais casos confirmados no último mês, registou o triplo dos casos por população que a área mais afetada pela covid-19 no Reino Unido.

Which is the safest place to stay?

You are welcome to spend a safe holiday in Algarve!#UK #visitportugal pic.twitter.com/2xZzddlzVy — António Costa (@antoniocostapm) July 3, 2020

Os britânicos são, dos dois países, aqueles que apresentam mais casos de covid-19: são, até ao momento, mais de 285 mil – valor mais de seis vezes superior aos que Portugal regista (cerca de 44 mil). Ajustando à população, dois dos países que formam o Reino Unido têm mais casos por 100 mil habitantes que Portugal: País de Gales apresenta 506 casos, Inglaterra 439, Portugal 416, Escócia 336 e Irlanda do Norte 305. E Portugal tem menos casos por população que o Reino Unido – 416 contra 430 do conjunto dos quatro países.

No entanto, se restringirmos às regiões de administrações de saúde que contabilizam os casos de covid-19 em cada país – sete em Portugal, sete no País de Gales, nove em Inglaterra, 11 na Irlanda do Norte e 14 da Escócia – podemos observar que Lisboa e Vale do Tejo e o Norte de Portugal estão entre as 10 com mais casos por 100 mil habitantes. Quatro regiões do País de Gales, duas da Inglaterra e uma da Escócia são outras das mais afetadas pela covid-19 entre os dois países.

Ao mesmo tempo, Portugal tem cinco das suas sete regiões entre as 10 menos afectadas pela covid-19 entre os dois países. A Madeira e os Açores, não incluídas na lista negra do Reino Unido, bem como o Alentejo, que faz parte de Portugal Continental e por isso não está incluído no corredor aéreo do Reino Unido, fazem parte das 10 regiões dos dois países que têm menos casos de covid-19 por 100 mil habitantes. A completar o resto do top 10 estão três regiões da Escócia com pouca população e três da Irlanda do Norte, além do Algarve – citado por Costa como "seguro".

O problema é que o Algarve, nos últimos 14 dias, é também das regiões dos dois países que mais casos confirmou, ajustando à sua população. Foram 56 os casos que a região confirmou nos últimos sete dias e 153 nos últimos 14 dias: o que se reproduz em 11 e 30 casos por 100 mil habitantes nos últimos 7 e 14 dias.

Tal coloca o Algarve como a 4.ª região entre Portugal e Reino Unido mais afectada nas últimas semanas. Apenas duas regiões inglesas – West Midlands e Yorkshire and the Humber – das 41 regiões britânicas apresentaram mais casos de covid-19 por 100 mil habitantes neste período. Isto quer também dizer que 85% da população do Reino Unido vive em regiões mais seguras e que têm vindo a apresentar menos casos de covid-19 que o próprio Algarve.



Antes deste período, o Algarve conheceu um surto, depois de uma festa ilegal em Odiáxere, no concelho de Lagos, que levou a pelo menos 100 infeções pela covid-19 na semana anterior a estas últimas duas em que são apresentados os dados, pelo que podem estar incluídos contactos secundários de pessoas que ficaram infetadas nessa festa.

Lisboa e Vale do Tejo foi, de longe, a região entre os dois países que mais casos confirmou na última semana, com 48 casos por 100 mil habitantes – mais do triplo que a região britânica mais afetada no mesmo período. De referir que todas as regiões de Portugal Continental – Lisboa e Vale do Tejo, Algarve, Alentejo, Norte e Centro – estão entre as 10 mais afectadas pela covid-19 de Portugal e Inglaterra.

Comparando entre países, Portugal é também o que confirma mais casos por população em larga escala. Nos últimos sete dias, o país registou mais de dois mil novos casos, que se traduzem em 21 casos por 100 mil habitantes. Este número é o triplo do Reino Unido, que no mesmo período registou quase cinco mil novos infectados – cerca de 7 por 100 mil habitantes.

Portugal testa mais à covid-19 que três dos quatro países que formam o Reino Unido

O Governo português também tem vindo a defender a testagem como diferença para os dados sobre a situação da covid-19 no país e, em comparação com o Reino Unido, apenas um dos países que forma a nação apresenta mais testes realizados por habitante que Portugal.

A Inglaterra realizou mais de oito milhões dos 8,7 milhões de testes de diagnóstico à covid-19, não contabilizando testes serológicos, o que representa mais de 14 mil testes por 100 mil habitantes. Portugal realizou, até ao momento, mais de 11 mil testes na mesma proporção, mais do que País de Gales (6.336), Irlanda do Norte (6.130) e Escócia (5.394).

Portugal regista também menos mortes por covid-19 que todos os países que compõem o Reino Unido, com 15 mortes por 100 mil habitantes – quase metade que o país seguinte, a Irlanda do Norte, três vezes menos que País de Gales e Escócia e quase cinco vezes menos que a Inglaterra, que regista 71 mortes por 100 mil habitantes.







Nota: Os dados apresentados no artigo e gráficos referem-se aos apresentados nos relatórios de ambos os países até este domingo, 5 de julho de 2020.