O ministro dos Negócios Estrangeiros reagiu em conferência de imprensa à decisão do Reino Unido de não incluir Portugal na lista dos países que dispensam quarentena . Santos Silva defendeu que o Governo português segue a "melhor doutrina científica" e ironizou com as fotografias captadas no Reino Unido, às praias lotadas."Os telespetadores percebem diferença entre praias organizadas, hotéis higienizados, e as imagens das praias de Brighton amontoadas de gente", criticou o ministro. "Sabem quem tem o cuidado de manter as regras indispensáveis."Ao longo dos últimos meses, foram realizados "contactos a todos os níveis que os britânicos consideraram úteis", como ao nível diplomático, técnico, e do Governo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. "Toda a informação foi disponibilizada às autoridades britânicas.""Todos nós percebemos o absurdo disto", criticou o governante.Descartando um "conflito", Santos Silva falou de "um momento triste do relacionamento entre Reino Unido e Portugal", considerando as relações antes estabelecidas de "confiança recíproca". "Ao longo do mês de junho estabelecemos contactos, falámos ao telefone, trocámos cartas para que toda a informação fosse disponibilizada.""Um país que tem 28 vezes mais óbitos por Covid-19 e que quer impor quarentena a Portugal, o problema não é Portugal, é com esse país", disparou o governante.O ministro considerou ainda que Portugal não trata as pessoas da União Europeia como se fossem "por definição suspeitas". "Não é assim que vemos a relação entre os povos e os países.""Uma palavra aos 35 mil cidadãos britânicos que escolheram viver em Portugal e que são a terceira maior comunidade estrangeira residente em Portugal, também são penalizados, se quiserem ir a Inglaterra ficam sujeitos a quarentena. E a esses cidadãos britânicos, como aos turistas que estão a aterrar na Madeira e Algarve, o que dizemos é 'vocês são bem vindos'", garantiu Santos Silva. "O Reino Unido é o maior mercado de origem do turismo português, este ano vai ser muito difícil e a sua recuperação gradual vai ter como alicerce a procura."O ministro recordou o apelo aos portugueses para fazer férias em Portugal e para que cumpram "as regras para que os surtos que ainda estão ativos sejam ultrapassados o mais depressa possível".Para Santos Silva, a decisão do Reino Unido é um "absurdo do ponto de vista técnico e politico". "O próximo passo é continuar a trabalhar com as autoridades britânicas porque o nosso objetivo mais imediato é a correção deste erro", garantiu. Isto porque se trata de um processo "sujeito a revisão e vamos trabalhar para que as autoridades britânicas estejam mais bem informadas quando tomarem a decisão".O Reino Unido inclui os Açores e a Madeira na necessidade de fazer quarentena, quando se voltar de viagem às regiões autónomas portuguesas, mas deixou de desaconselhar as viagens às ilhas. Para Santos Silva, é um "elemento adicional de absurdo" por parte das autoridades britânicas. "Oficialmente o que acontece é que a Madeira e Açores passam a ser considerados como destinos seguros mas os passageiros passam a estar sujeitos a quarentena", considera, o que "não tem racionalidade".