Covid-19 a caminho de ser a 9.ª maior causa de morte em 2020

A Covid-19 já matou quase duas mil pessoas em Portugal e será a 9.º principal causa externa de morte no país, em comparação com números de mortes de outras doenças e causas. Ainda assim, causas naturais foram responsáveis por 250 a 300 mortes por dia.

De acordo com números de um estudo global sobre causas de morte, publicado na revista científica Lancet, a principal causa de morte em Portugal desde 2010 foram doenças cardiovasculares, seguido de cancro, demência, infeções respiratórias e doenças respiratórias.

Em média, desde 2010 e até 2017, doenças cardiovasculares foram responsáveis por quase 35 mil óbitos por ano, enquanto tumores foram a causa de morte de mais de 28.500 pessoas por ano. Infeções e doenças respiratórias, em conjunto, resultaram na morte de mais de 13 mil pessoas por ano.

De acordo com o sistema de Vigilância Diária da Mortalidade, da Direção-Geral da Saúde, a grande causa de morte em morte continua a ser a natural, com uma percentagem muito reduzida das mortes em Portugal a ter acontecido por causas externas ou estando ainda sob investigação.

No entanto, nenhuma morte não natural matou tanto como a Covid-19, com o gráfico seguinte a mostrar que números de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, homicídios ou eventuais suicídios não se comparam sequer com o pico de mortes do novo coronavírus em Portugal.









Mortalidade em 2020 está acima da média desde que a Covid-19 apareceu

Em relação a outros anos, no entanto, é possível ver o impacto que a Covid-19 tem tido na mortalidade, com a quantidade de mortos por dia em Portugal é ser superior desde que começaram a surgir os primeiros casos, no início de março.

Veja e compare a mortalidade em 2020 com as dos últimos anos.

O dia 11 de março foi o último em que a média de mortes por dia entre 2010 e 2017 foi superior à mortalidade em Portugal neste ano de 2020. Desde então, foi registada a primeira morte por Covid-19 no país - a 16 de março - e a mortalidade subiu, atingindo máximos em meados de abril.

Abrandou depois, mas as medidas preventivas contra a pandemia impediram um melhor acompanhamento pelos sistemas de saúde. A vaga de calor em julho fez com que a mortalidade voltasse a subir e existiu um novo pico de mortes, agora em meados de setembro.