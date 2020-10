Covid-19 em Portugal: seis mortes e 888 novos casos nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral de Saúde registou 888 novas infeções pelo novo coronavírus e seis mortes.Os últimos dados revelados pela DGS elevam para 77.284 o número de infetados em Portugal, e para 1.983 as mortes.São agora 25.942 os casos ativos atualmente, mais 460 que nesta quinta-feira. Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 422 doentes com Covid-19, subindo o total de recuperados para 49.359.Em relação ao dia anterior, o número de internados permaneceu inalterado. São 682 os doentes hospitalizados com Covid-19 e, destes, 107 estão em unidades de cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (207.808) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 7,2 milhões). Seguem-se, em número de mortos, o Brasil (144.680 mortos, mais de 4,8 milhões de casos), Índia (99.773, quase 6,4 milhões de infetados), México (78.078, mais de 748 mil infetados) e Reino Unido (42.202 mortos, mais de 460 mil casos).

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (42.202 mortos, mais de 460 mil casos), seguindo-se Itália (35.918 mortos, mais de 317 mil casos), França (32.019 mortos, mais de 577 mil casos) e Espanha (31.973 mortos, mais de 778 mil casos).