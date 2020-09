Este ano, houve quatro períodos, até julho, em que foi verificado excesso de mortalidade, indicou a ministra da Saúde.Esta sexta-feira, foi divulgada uma análise do Instituto Nacional de Estatística que revela 4490 óbitos a mais, em relação a período homólogo de 2019, entre março e agosto - nenhum relacionado com o novo coronavírus."Temos acompanhado o excesso de mortalidade com particular cuidado. O que se constata é que tivemos 4 períodos em que foi verificado excesso de mortalidade até julho", relatou. O primeiro diz respeito a duas semanas em janeiro (a segunda e a quinta de 2020), cujos excessos "são de alguma forma sobreponíveis ao período epidémico de síndrome gripal em Portugal".Foi registado um segundo e terceiro períodos em março e abril, que "é coincidente com a Covid-19".O quarto período coincidiu com as elevadas temperaturas em julho e agosto."O INSA concluiu que os resultados não sugerem que a menor utilização de urgências e cuidados hospitalares tenha intensificado" a mortalidade, diz Marta Temido.Baltazar Nunes, epidemiologista do INSA, acrescentou mais tarde que a "mortalidade aumentou e depois decresceu". "Se a principal causa fosse a ausência ou fim de acesso aos cuidados, o aumento da mortalidade não teria um comportamento de subida e descida", explicou.Segundo o especialista, os três fatores que justificam o aumento da mortalidade são o calor, a gripe e a Covid-19, mas avisa que os dados ainda não estão estabilizados.A ministra da Saúde reagiu à saída da sua adjunta, Jamila Madeira, do governo durante a conferência de imprensa. "As remodelações fazem parte da dinâmica normal dos governos", afirmou. "Estamos a lidar com situações da normalidade dos trabalhos do Governo. Todos nós já integrámos equipas de trabalho e as mudanças acontecem. Estamos sempre disponíveis para que outras equipas possam vir por vezes e fazer a substituição."