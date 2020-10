A diretora-geral da Saúde explicou esta sexta-feira que "é difícil" conhecer a causa de morte de cada um 64.105 óbitos registados em Portugal desde que foram diagnosticados os primeiros casos de Covid-19 em Portugal.

Em números divulgados pelo INE esta sexta-feira foi revelado um aumento de mais 7.155 óbitos em relação à media dos mesmos períodos nos últimos cinco anos. O aumento não explica, por inteiro, a mortalidade por Covid-19, uma vez que apenas pouco mais de 25% foram mortes causadas pela pandemia até 20 de setembro – 1.920.

Graça Freitas indicou que este indicador é "importante", mas a comparação com a média com "não dá uma verdadeira dimensão da realidade" pois não está caracterizado para o aumento da idade da população, além das tendências dos últimos anos, revelando que este é um processo "demorado" que apenas pode ser confirmado com a divulgação de números da taxa de mortalidade.

A diretora-geral da Saúde indicou ainda que os excessos de mortalidade são calculados através de uma norma europeia por intermédio de médias móveis.

Graça Freitas explicou que os grandes aumentos de mortalidade estiveram ligados a fenómenos como a Covid-19 (em abril) e vagas de calor (em julho e setembro) e que é preciso entender melhor, não o que está no excesso de mortalidade mas o que está acima do normal e não é facilmente visível.

Esta segunda-feira, a SÁBADO estimou que, a manterem-se as médias desde 2010 acerca de causas de morte em Portugal, a Covid-19, com quase duas mil vítimas em Portugal, será a 9.ª maior causa de morte no país em 2020.