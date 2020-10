Linha Azul retoma circulação total às 23h após desabamento em zona de obras

O Metropolitano de Lisboa garante que todas as condições técnicas e de segurança estão reunidas para abrir a circulação da linha Azul e prevê a circulação na totalidade às 23h00 desta quinta-feira.A circulação da linha Azul do Metro de Lisboa esteve interrompida desde terça-feira após uma perfuração da abóbada do túnel do Metropolitano de Lisboa entre as estações S. Sebastião e Praça de Espanha. Não foi possível circular durante os últimos três dias no troço Laranjeiras e Marquês de pombal da linha Azul. Segundo o comunicado da instituição " a ocorrência teve origem num erro técnico na obra que decorre à superfície da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa".