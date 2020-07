A diretora-geral de Saúde confirmou que no final de maio, "tínhamos uma situação em que existiam relativamente sobre a média mais 2.189 óbitos". "Cerca de 2.050 destes óbitos eram explicados por dois fenómenos: pela mortalidade por Covid-19, mas tb por um pico de calor que houve entre 23 e 30 de maio", afirmou Freitas.



"Nesta altura e associado a este pico de valor verificou-se mais 510 mortes que no período anterior", relatou a diretora-geral de Saúde.



A 14 de julho, verificaram-se mais 388 óbitos que em período homólogo, mas a 15 e 16 também se registou um aumento.



"Demos alertas em como estamos em período de calor intenso, e o calor não desce durante a noite. Estes períodos estão associados a uma maior morbilidade e mortalidade porque os mecanismos de regulação térmica não conseguem compensar o calor", explicou Freitas.



"Esta mortalidade verifica-se acima dos 85 ou 75 anos. É em pessoas muito idosas", afirmou.



A diretora-geral de Saúde recordou de seguida que é necessário procurar ambientes frescos e arejados, ingerir água, sumos sem açúcar, evitar a exposição direta ao sol, e esforços no exterior. Também se recomenda dar atenção a grupos vulneráveis como grávidas, doentes e crianças. quem toma medicação deve ter atenção para manter o seu estado de saúde, visto que também ocorrem mortes por descompensação da doença.

Graça Freitas garantiu que a Direção-Geral de Saúde (DGS) está atenta às variações na mortalidade. Entre 1 e 15 de julho, a mortalidade foi 17% superior quanto ao mesmo período de 2019. Nesta quinzena, morreram 4.721 pessoas, mais 673 do que no mesmo período do ano passado.De acordo com o Jornal de Notícias, os valores não eram tão elevados nesta altura do ano desde 2013.