A situação já não está fácil e presume-se que os próximos meses serão ainda mais difíceis. "Nós já sabemos que, quando vem o frio, ali sobretudo em dezembro e janeiro, há infeções respiratórias, as constipações e as gripes, e este ano ainda temos um vírus novo em circulação", diz à SÁBADO Rui Nogueira, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Os médicos de família acumularam funções novas com a pandemia e, se já faltavam recursos para o trabalho que existia, o problema ganhou ainda maior dimensão.





Em setembro, Rui Nogueira pediu uma audiência à ministra da Saúde, Marta Temido, para apresentar propostas que possam aliviar a carga de trabalho dos profissionais, e dar melhor resposta aos utentes. Mas não tiveram resposta até hoje. Face às críticas que têm surgido - sobre as filas de espera à porta dos centros de saúde e sobre o atendimento telefónico -, o profissional esclarece que os médicos de família estão sobrecarregados e deixa um apelo: "Ajudem-nos, nós precisamos de ajuda. É muito difícil o que estamos a fazer nos centros de saúde, porque os recursos que tínhamos já eram escassos e agora estamos a rebentar pelas costuras."Ficou tudo mais complicado, e talvez as pessoas não se apercebam disso, a partir do momento em que deixámos de ter o doente à nossa frente. Agora, temos de telefonar ao doente, depois recebemos a chamada do doente, depois temos de ligar outra vez porque acabámos por não acertar aquele aspeto, a seguir ligamos ao filho ou à filha porque aquele doente não ouve ou não compreendeu bem… Aquilo que fazia facilmente com o doente à frente, pelo telefone não é assim tão linear. Nem nós estávamos preparados para isso. Esta é a realidade que temos hoje em dia.Mas, além disso, há outro problema grave: a plataforma de casos (nem são doentes) que testaram positivo e estão em casa em isolamento e para os quais ligamos diariamente, o chamado Trace COVID. Ligamos diariamente para pessoas que não estão doentes, são apenas casos positivos. Hoje temos 20 mil casos, mas esses 20 mil não estão doentes, só testaram positivo. Isto resultou para conter o vírus na fase de mitigação. Mas representa muito trabalho.Diariamente, podemos ligar para 10, 15, 20 até 50 pessoas. É variável, mas estamos a ficar mais sobrecarregados porque há mais doentes novos a cada dia. Que não estão distribuídos de forma uniforme, ou seja, hoje podem cair 10 doentes para uma unidade. É um trabalho quase invisível, as pessoas não se apercebem de que está a ser feito, e que na maioria das vezes é redundante. Temos uma preocupação até ao 8º ou 9º dia, mas se não houver complicação até ali, já não vai haver. Isso é outro problema: o critério de alta é ter teste negativo e isso às vezes demora semanas. Chegamos a ter casos com 30 dias, mais de um mês! O que acontece é que estes doentes já não são contagiosos, segundo aquilo que sabemos hoje, então é urgente mudar esta orientação que nos consome muito tempo – porque estes doentes continuam a ser seguidos todos os dias. O que começámos a fazer foi combinar com a pessoa para, se houver alguma problema, nos ligar. Mas depois aí há outro problema.É que nós estamos permanentemente ao telefone, nós, as secretárias clínicas, os enfermeiros, estamos todos ao telefone permanentemente. A ligar aos doentes. E quando não estamos ao telefone, estamos em consulta e não conseguimos atender o telefone. É dramático. Por outro lado, temos escassez de operadores de secretariado clínico e isso podia ter uma resolução imediata que era contratar mais pessoas, ou aumentar o número de horas que as pessoas trabalham. Não dá, se temos mais trabalho, temos de ter mais pessoas. Não podemos esticar mais o cobertor, precisamos de um cobertor maior.Essa é outra preocupação grande, enorme, diria. Agora vão passar a chamar-se Áreas Dedicadas a Respiratórios (ADR), porque já não nos preocupa só a Covid-19, mas todas as doenças respiratórias. Todos os que têm tosse, ou sintomas respiratórios, têm de ser vistos nestas unidades para que consigamos libertar as outras unidades do risco, e continuarmos a ver os outros doentes. E esta é uma outra preocupação.Existem 25 mil casos positivos, a maior parte deles não está doente, 10% estarão doentes, sendo que menos de mil estão internados, felizmente. Mas existem 2 milhões de doentes crónicos (veja a comparação da grandeza), que têm de ser seguidos e vigiados. Deixámos de os ver de forma regular nos meses de emergência e retomámos em junho com muitas limitações. Estas pessoas carecem de vigilância médica regular, não podemos deixar de os ver. Outra preocupação é a doença oncológica. Os números são cruéis mas ajudam-nos a ter uma ideia: fazemos 60 mil diagnósticos de cancro por ano, 5 mil por mês. Se num mês não fizermos, são 5 mil que passam ao lado, em média. Não podemos estar fechados, temos de ver os doentes.Isso é outro problema, porque não podemos juntar pessoas na sala de espera como acontecia anteriormente, em que se acumulavam ali 15 a 20 pessoas. O que estamos a fazer é marcar consultas com hora precisa e a dar indicação às pessoas para chegarem apenas na hora marcada. Se a consulta é às 10h, não é para virem às 9h30, se não juntam-se com os outros doentes que já cá estão. Nós temos menos consultas porque tivemos de as espaçar, não podemos marcar os doentes de 15 em 15 minutos. Por outro lado, pedimos aos utentes para não virem acompanhados, aqueles que não precisam. Muitas vezes, são os acompanhantes que estão lá fora, outras vezes são as pessoas que vêm mais cedo.Em 10% das nossas unidades, em 80 das 900 que existem, temos falta de recursos e nalgumas há carências muito grandes. Há unidades em que 20 a 30% da população não tem médico de família. É mais uma sobrecarga para aqueles que estão. Assim como ter o pé 42 no sapato 40, não dá. E agora ainda temos os pés inchados, o que é dramático e acho que algumas vezes até nos estão a reduzir os sapatos para o número 38…Em condições normais fazemos 20 consultas por dia. Os 210 dias de trabalho por ano vezes 20 consultas dá o número médio de consultas por médico de família. Ou seja, 4 mil e tal consultas. Mas hoje temos essas 20 por dia, 100 por semana, e fazemos mais 30 a 40 contactos. Não são consultas presenciais, mas em vez de termos 20, temos quase o dobro. Sendo que no inverno fazemos mais: são cerca de 30 por dia. Se agora já estamos a fazer entre 30 a 40 e estamos esgotados, esgotadíssimos, imagine o que é passar para 50? Impossível, não dá!Primeiro, temos de ser criteriosos na escolha dos doentes que têm mesmo de ser vistos. Por outro lado, temos de ser suficientemente hábeis para retirar trabalho desnecessário. Como ligar diariamente às pessoas que testaram positivo, mas estão bem. É redundante, não é exequível. Vai mudar a norma, já sabemos que sim, será publicada em breve uma revisão que determina o critério da alta para 10 dias, três dias assintomático, e sem teste. Não é necessário fazer teste de alta, há meses que sabemos isto e ainda o fazemos. As pessoas continuam a dar positivo, mas já não são infecciosas. É como ter fios que já não estão ligados à tomada: se tirar uma fotografia estão lá os fios, mas não estão a funcionar. Temos que reduzir a pressão e o trabalho que é dispensável.Sim, por exemplo, a renovação da carta de condução. Aos 60 anos é preciso um check-up médico para a renovar, mas isso pode esperar seis meses. Podia assumir-se que, nos próximos quatro meses, não houvessem renovações da carta de condução. Outra coisa: a consulta de vigilância da criança aos 3 anos. Esperar seis meses é a mesma coisa, não há alterações de maior. Outro exemplo: os atestados de robustez para frequentar a escola. Esses atestados são um disparate, claro que é preciso que as crianças tenham consultas de vigilância, mas deveria ser suficiente fazer só essas consultas e não ser preciso ainda mais um papel. Ainda há outra coisa que pode ser polémica mas que seria importante: as baixas. Penso que seria razoável que para períodos de até 5 dias pudesse bastar a palavra do trabalhador para faltar ao trabalho. Sem ser preciso um papel.Podia, mas é uma questão de responsabilidade individual e isto seria uma situação de exceção, desta fase da pandemia e nalguns sítios específicos onde a situação epidemiológica se agrave. Até porque com o escalar de casos concentrados numa região, os profissionais de saúde não terão capacidade, nem é útil ter estas pessoas a recorrer às consultas só porque precisam de ir buscar uma justificação. Até porque de certeza que em dezembro e janeiro vai haver três semanas, todos os anos acontece, em que haverá frio e infeções respiratórias em todo o lado e, ao mesmo tempo, vai haver uma pressão incrível.Claro, e já tivemos perceção disso com o inverno do hemisfério sul – que foi melhor do que se esperava. Mas já estamos a contar com essa parte boa: das pessoas usarem máscara, terem mais cuidado, fazerem a vacina da gripe, lavarem as mãos e haver muito menos gripe. Talvez menos de um terço das gripes mas, mesmo assim, a pressão será muito grande.Nos outros anos, estamos habituados a ver pessoas com tosse que não precisam de nenhum cuidado especial, porque é uma coisa passageira. Este ano não será assim: quando alguém tem tosse, é logo uma suspeita Covid-19. Qual é o tratamento? Ficar isolado em casa.Não está previsto que sejam os médicos de família, mesmo tendo utentes nos lares, a lhes prestarem assistência médica no local. Em situações como aconteceu no Alentejo, de catástrofe, ou de exceção, tem de haver uma resposta. Nunca podem ser recusados cuidados médicos. Portanto há necessidade de regulamentação para os cuidados de saúde às pessoas residentes em lares. Os lares devem ter o seu corpo de médicos. Há uma lacuna legislativa e regulamentar que tem de ser colmatada. A situação já era urgente, agora ainda pior.Em cada unidade falta pelo menos um enfermeiro e um administrativo, o que quer dizer, em contas redondas, que faltarão 900 enfermeiros e 900 administrativos. É bastante, mas é exequível. Médicos faltam mil. Uma solução possível é contratar médicos para serviços provisórios, ocasionais, nalgumas unidades. Eu diria que é absolutamente necessário. Temos 100 médicos que estarão disponíveis para ser contratados pelo SNS para unidades especialmente carenciadas.Sim, porque não? Alocar aqueles colegas que vão ficar fora do SNS e que em março, abril, estavam no sistema. Nós perdemos 20 a 30% dos médicos que se formam. Isto é ainda mais premente tendo em conta, não só a situação que vivemos, mas também o facto de, nos próximos anos, termos um pico de aposentações. Médicos que atingem o limite de idade e, outros, os 40 anos de serviço, porque começaram a trabalhar em 1980, no início do SNS. Portanto, haverá um pico de aposentações e isso em termos dos médicos de família é dramático: quase um terço, 28 a 29% dos médicos de família, vai aposentar-se nestes próximos anos. É verdade que temos uma capacidade de reposição significativa, mas aposentam-se 400/500 e temos apenas 300 a 400 novos. Portanto, o défice serão 100 por ano. Mas o défice por cima do que já era défice... Já nos faltavam mil e agora vão faltar-nos mais 100 a cada ano que passa. É terrível.