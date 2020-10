Portugal é dos países onde a mortalidade mais subiu e a Covid-19 menos explica

Entre o início do ano e 30 de agosto, o número de pessoas que faleceu em Portugal supera em 6,3% o registado em igual período dos cinco anos anteriores. Esta percentagem coloca Portugal na sexta posição, "ex-aequo" com França. À sua frente estão apenas Espanha, Reino Unido, Itália, Bélgica e Holanda. No entanto, é o segundo país com mais mortes por explicar. A DGS ainda não começou a apurar as causas de morte de 2020 e não sabe quando estará concluído o processo.



