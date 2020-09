Portugal é um dos 10 países da UE com mais casos e mortes em setembro

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, indicou na passada semana que era "ainda precoce" e "muito difícil" declarar se Portugal estava já a atravessar a 2.ª vaga da pandemia da Covid-19, mas os números mostram que, em termos de população, o País não está assim tão longe de outros que registam números muitos altos de casos e mortes pelo novo coronavírus.

Em termos de casos, Portugal é o 10.º país da União Europeia com maior número de infetados desde o início do mês de setembro, com quase mil por milhão de habitantes, excluindo Malta e Luxemburgo que têm menos de um milhão de cidadãos.

Espanha é líder destacada neste parâmetro, com quase o dobro dos outros dois países que completam o pódio dos que têm mais casos - França e República Checa -, e com quase o triplo do quarto Estado-membro com mais infetados pelo novo coronavírus por milhão de habitantes, a Bélgica. À frente de Portugal estão ainda Holanda, Roménia, Hungria, Áustria e Croácia, mas atrás estão outros 16 países que pertencem à UE.

No que diz respeito a mortes por Covid-19 associado à população de cada país, a situação de Portugal na União Europeia piora: o país é o 5.º com maior número de mortes causadas pelo novo coronavírus desde o início deste mês e o número de vítimas mortais da pandemia tem subido na última semana.

Portugal tem, neste momento, 8 mortes por milhão de habitantes causadas pela Covid-19, e está apenas atrás de países como a Roménia, a Espanha, a Bulgária e a Croácia. Oito foi também o número de vítimas mortais da pandemia registado esta segunda-feira.

Entre todos os países da União Europeia, sete surgem nas duas listas de mais casos e mais mortes por milhão de habitantes, denominativo de que estão já a passar por uma 2.ª vaga da Covid-19 - e Portugal é um deles. Os outros seis são Espanha, Roménia, Croácia, Hungria, França e República Checa.







Nota: Os números utilizados nos gráficos estão atualizados para o dia 20 de setembro de 2020.