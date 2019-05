"E aquilo que tenho a desejar é que, naturalmente, a justiça funcione e que o que é devido seja obviamente pago, porque não há nenhuma razão para que a Caixa Geral de Depósitos [CGD] perdoe qualquer tipo de crédito, designadamente não perdoe créditos a quem tem a obrigação estrita de os pagar", notou.



Na opinião de Catarina Martins, o banco foi "completamente irresponsável" neste caso.



A bloquista falou também num "esquema" por parte de Joe Berardo, que incluiu "manobras, trafulhice e prejuízos para o Estado".



O empresário madeirense foi ouvido no parlamento na sexta-feira, onde disse que é "claro" que não tem dívidas, e confirmou que a garantia que os bancos têm é da Associação Coleção Berardo, e não das obras de arte.



O primeiro-ministro considerou hoje que o Portugal está "seguramente chocado com o desplante" de Joe Berardo , quando foi ouvido na Assembleia da República , e disse esperar que o empresário pague "o que deve" à Caixa Geral de Depósitos "Eu acho que o país está seguramente todo chocado pelo desplante com que o senhor Joe Berardo respondeu na semana passada nesta Assembleia da República", disse António Costa no debate quinzenal que decorre esta tarde no parlamento.