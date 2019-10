O secretário-geral do PS manifestou-se esta quinta-feira "muito satisfeito" com o parecer favorável do Parlamento Europeu para que Elisa Ferreira assuma o lugar de comissária europeia com a pasta da coesão e das reformas. António Costa falava aos jornalistas em Mangualde, distrito de Viseu , depois de confrontado com o facto de a comissária indigitada por Portugal para o futuro executivo comunitário, Elisa Ferreira, ter merecido parecer favorável do Parlamento Europeu para assumir o cargo."Acho que é uma excelente notícia. Negociámos esta pasta para Portugal, não só pela conclusão do próximo quadro plurianual, mas, sobretudo, porque nos próximos cinco anos se vai discutir a reestruturação dos fundos comunitários para os sete anos seguintes", salientou o líder socialista.António Costa defendeu que há a consciência que a atual negociação "já está a ser muito difícil com a saída de um contribuinte muito importante como o Reino Unido , com a diversificação das despesas (desde às áreas da segurança, migrações, defesa) - e há uma grande pressão para a modernização dois fundos estruturais da União Europeia "."Ao longo destes cinco anos, é preciso fazer um grande trabalho para que daqui a sete anos haja um novo quadro comunitário que responda às novas necessidades, mas que também permita a Portugal e outros países em situação idêntica poderem ter bons instrumentos no futuro", apontou o secretário-geral do PS.António Costa frisou que a pasta que vai ser assumida pela ex-vice-governadora do Banco de Portugal "é estratégica para o futuro da Europa"."Fiquei muito feliz com a prestação que Elisa Ferreira teve no Parlamento Europeu, e que justifica a unanimidade que recebeu Comissão de Política Regional. Como sempre imaginei, é uma comissária que vai prestigiar muito Portugal", acrescentou.