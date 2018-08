O primeiro-ministro aproveitou a Festa de Verão do Partido Socialista, em Caminha, para destacar os sucessos do seu Executivo, no 1000º dia ao comando do Governo.

António Costa aproveitou a Festa de Verão do Partido Socialista para deixar alguns avisos sobre o Orçamento do Estado para 2019. No Parque 25 de Abril, em Caminha, o primeiro-ministro destacou os sucessos do seu Governo, no dia em que se comemoram 1000 dias do comando da solução suportada pelos partidos à esquerda do espectro político.

"Ninguém pense que por ser ano eleitoral vamos pôr em causa o rigor orçamental na proposta de OE para 2019″, assegurou Costa na sua intervenção na Festa de Verão, transmitida pela RTP3. O chefe de Governo referiu ainda que não quer ganhar a qualquer custo e que "os portugueses não votam em quem ponha em causa a sustentabilidade das contas públicas".

Para o primeiro-ministro, o próximo Orçamento ""vai dar continuidade às boas politicas" adoptadas pelo seu Governo, com subida das pensões e apoios sociais e investimento na saúde, educação e infra-estruturas. "Não podemos estragar o que já conseguimos. Não podemos por em causa a estabilidade política, nem ter uma estão orçamental irresponsável", salientou.

No entanto, o primeiro-ministro deixou no ar que "ter uma boa gestão orçamental não é de esquerda nem direita, é governar bem" e que deixará o país "muito melhor" do que o encontrou. Sobre o interior, Costa referiu que é preciso colocar estas regiões "ao serviço do crescimento da economia" e o "maior investimento ferroviário do século na ligação de Sines a Badajoz".

Para terminar, o chefe de Governo referiu que é necessário "apostar na ciência, cultura e educação" e sublinhou a urgência de "resolver e enfrentar o nosso desafio demográfico". Costa confirmou ainda a notícia revelada esta manhã na edição impressa do jornal Expresso: "No próximo OE vamos propor que todos os que querem regressar em 2019 e 2020, que tenham partido em 2015, fiquem a pagar metade da taxa de IRS nos próximos três a cinco anos", disse. E também a possibilidade de deduzir, também no IRS, um conjunto de custos de regresso e de instalação em Portugal.