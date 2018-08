Bombeiro ferido no fogo de Seia assistido no hospital de Coimbra

Às 13h00, o incêndio estava a ser combatido por 380 operacionais, com 129 viaturas, apoiados por quatro aviões e um helicóptero.

Um bombeiro ficou este sábado ferido durante o combate ao incêndio que lavra em Seia desde sexta-feira, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Distrito (CDOS) da Guarda.



O operacional, do corpo de Bombeiros Voluntários da Nazaré, sofreu várias queimaduras e "é considerado ferido leve", adiantou à agência Lusa a fonte do CDOS.



O alerta para o acidente foi dado às 10h43, acrescentou.



Um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) recolheu o bombeiro ferido no campo de futebol de Loriga, no concelho de Seia, a fim de o levar para os Hospitais da Universidade de Coimbra.



Às 13h00, o incêndio estava a ser combatido por 380 operacionais, com 129 viaturas, apoiados por quatro aviões e um helicóptero, segundo a mesma fonte do CDOS da Guarda.