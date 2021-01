Costa: "Espero que segundo mandato do Presidente da República seja igual ao primeiro"

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que espera que o segundo mandato do Presidente da República seja igual ao primeiro e defendeu que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu um "voto de confiança na continuidade".



Marcelo Costa MÁRIO CRUZ/LUSA

Esta expectativa foi transmitida por António Costa logo na abertura do programa "Circulatura do Quadrado", na TVI, moderado pelo jornalista Carlos Andrade, com a participação habitual da líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, do antigo dirigente do PSD Pacheco Pereira e do membro do Conselho de Estado António Lobo Xavier.

"Espero que o segundo mandato seja igual ao primeiro. Aquilo que estas eleições traduziram foi claramente um apreço generalizado e transversal à sociedade portuguesa pela forma como Marcelo Rebelo de Sousa exerceu o seu primeiro mandato", sustentou o primeiro-ministro.

António Costa considerou depois que "foi esse voto de confiança na continuidade que se traduziu no resultado eleitoral de domingo passado".

De acordo com o líder do executivo, até agora, Marcelo Rebelo de Sousa, tal como antes aconteceu com Cavaco Silva, tem mantido uma "adequada relação institucional com o Governo".

"O Presidente da República nunca deixou de ser exigente com o Governo, seja nos bons momentos, como na saída de Portugal do procedimento por défice excessivo, quer nos momentos difíceis, como nos incêndios de 2017 ou na atual pandemia de covid-19", disse.

Em relação aos resultados eleitorais das presidenciais de domingo passado, falando como secretário-geral do PS, António Costa disse o seguinte: "Dos socialistas que conheço, todos tiveram razões para festejar", apontou, referindo-se aos que votaram em Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes ou João Ferreira.