Costa diz que travão às rendas não será igual ao de 2023

António Costa disse em entrevista que o travão do aumento das rendas - que pela inflação, poderia chegar aos 7% - terá uma fórmula diferente ao aprovado para 2023, mas que estão a ser estudadas medidas para "garantir que nenhuma família fique sem condições de pagar a casa onde habita", no sentido de encontrar "uma solução de equilíbrio" entre os 2% e os 6,95%.







António Cotrim/Lusa

"Não faz sentido continuar a manter uma taxação para os residentes não habituais."



Quanto à recuperação do tempo de serviço dos professores, Costa volta a defender que é impossível. "É insustentável para o país. Não posso recuperar tempo da carreira se não recuperar para todas as outras", explicou, numa resposta à proposta do PSD que contemplava essa possibilidade.

O Governo está "a conversar com a associação de inquilinos e proprietários para vermos como distribuímos o esforço", afirmou. "Não escondo que tenho bastante frustração de a realidade ter sido mais dinâmica que a resposta política", assume.Acerca da habitação, garante que há uma política em curso desde 2018 e recorda que Marcelo promulgou o pacote de medidas Mais Habitação. "Estou a fazer. Não fico só com a frustração", frisou. Numa referência ao que disse sobre um maior envolvimento dos municípios na resposta à crise da habitação , disse: "Nunca sacudo a responsabilidade para ninguém."Abre a possibilidade de o salário mínimo nacional aumentar para mais do que €810. "Essa trajetória temos de continuar a fazer, com bom senso", sublinha.Sobre o dinheiro conseguido pelo Estado com a inflação, o primeiro-ministro justificou que "o conjunto de medidas extraordinárias de apoio às famílias na inflação excede aquilo que foi o diferencial da receita".Na entrevista, o primeiro-ministro revelou que o regime de taxação para residentes não-habituais terminará em 2024: