A chuva de apoios avulsos do Governo: o bom, o assim-assim e o mau

Dos meros quatro bilhetes para os jovens no fim do secundário viajarem na CP às moratórias na prestação da casa, passando pelo IVA Zero e as transferências diretas para as famílias, o Governo tem-se multiplicado em pequenos, médios e grandes apoios às famílias. Estes acontecem num contexto de inflação e de crise social na habitação, temas que pressionam António Costa a agir, até porque está a caminho de um excedente orçamental recorde – conseguido, em parte, pela ajuda da inflação. A SÁBADO escolheu alguns dos apoios mais emblemáticos para avaliar a sua execução – alguns cumprem, outros nem por isso e outros correm o risco de desajudar.