Um "lapso" é assim que o primeiro-ministro se refere à notícia do Eco que dá conta de que o ministro Pedro Siza Vieira constituiu uma empresa imobiliária 24 horas depois de entrar para o Governo para deixar de ser sócio-gerente dessa empresa que detém com a mulher dois meses depois.

"Eu próprio já cometi lapsos", afirmou António Costa em resposta a Fernando Negrão, que aproveitou o debate quinzenal para confrontar o primeiro-ministro com as notícias sobre Siza Vieira.

Costa acha mesmo que Siza Vieira "respondeu com a franqueza de quem não deve" no caso da imobiliária, mas defendeu-o também no caso da reunião que o ministro manteve com a CTG antes da OPA à EDP. "Nunca foi advogado da CTG", frisou Costa, lembrando que o ministro vendeu a sua participação na sociedade de advogados Linklaters que representava a CTG.

"Antes de ir para o Governo amortizou a sua cota na Linklaters, prática que eu creio que nenhum governante teve o cuidado de fazer no passado", disse António Costa, vincando que a lei não o obrigava a isso.

Costa garantiu ainda que a OPA à EDP não foi tema de conversa na reunião que Siza Vieira teve com os chineses da CTG. E que a alteração à lei que dá mais peso aos chineses em caso de OPA à EDP não partiu da unidade de missão onde trabalhava Siza Vieira, mas sim do próprio primeiro-ministro.

Costa adiantou que Siza Vieira está a trabalhar sobre o quadro regulatório do sector energético a seu pedido juntamente com outros membros do Governo. "Foi nesse quadro que teve reuniões com a CTG", assegurou o primeiro-ministro.