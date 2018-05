O ministro Pedro Siza Vieira continua a constar como sócio-gerente da empresa "Práctica Magenta Lda", sociedade que constituiu com a sua mulher, Ana Cristina Siza Vieira, na véspera de iniciar funções no Governo (a 21 de Outubro de 2017). Esta semana, confrontado com este dado e com o facto de a Lei das incompatibilidades impedir a acumulação do cargo de ministro com as funções de gerência em sociedades comerciais, o ministro declarou que "dois meses depois" renunciou ao cargo. Certo é que esta renúncia ainda não consta dos registos oficiais, como pode ser verificado aqui



T ambém a base de dados empresarial da Dun&Bradstreet não refere qualquer novo acto societário da sociedade "Prática Magenta" desde a publicação oficial da sua constituição, a 23 de Outubro de 2017. Segundo o nº4 da Lei de Incompatibilidades e Impedimentos dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos, estes "exercem as suas funções em regime de exclusividade". "A titularidade dos cargos a que se refere o número anterior é incompatível com quaisquer outras funções profissionais remuneradas ou não, bem como com a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas colectivas de fins lucrativos", diz por sua vez o número dois do mesmo artigo.Esta quarta-feira, 23 de Maio, em declarações aos jornalistas, Pedro Siza Vieira, ministro adjunto de António Costa, afirmou, na Fundação Calouste Gulbenkian: "Pedi renúncia quando fui chamado à atenção para isso."Questionado, o gabinete do ministro esclareceu que a saída de sício-gerente foi comunicada à Assembleia da República a 31 de Janeiro - mas o próprio parlamento ainda não actualizou esse registo assim como o dos secretários de Estado que tomaram posse na mesma altura). E adiantou que a "renúncia à gerência de uma sociedade por quotas torna-se eficaz com a simples comunicação à sociedade e não depende do registo (...). O registo destina-se a dar publicidade e não a produzir o efeito da renúncia."A SÁBADO pediu ao gabinete cópia da comunicação enviada à empresa.O jornal Eco noticiou ontem que o governante, ex-sócio da sociedade de advogados Linklaters, constituiu uma imobiliária com a mulher, onde ambos eram os únicos sócios gerentes, cada um com 50% do capital. A Prática Magenta foi criada um dia antes de Siza Vieira tomar posse como ministro. Entretanto, manteve-se como sócio, mas deixou de ser gerente. "Quanto tomei posse, só posteriormente tomei consciência de que não se pode ser gerente, ainda que não remunerado, numa sociedade familiar", assumiu o governante quando questionado pelos jornalistas.