Sete meses depois, o chumbo da taxa das renováveis continua a ser difícil de engolir pelo BE. Catarina Martins quis saber se Pedro Siza Vieira foi decisivo na mudança de voto dos socialistas.

António Costa garante que o ministro Pedro Siza Vieira "não teve qualquer interferência" na mudança de voto da bancada socialista em relação à proposta do BE de uma taxa sobre as energias renováveis.

A questão foi trazida para o debate quinzenal pela coordenadora do BE, Catarina Martins que quis saber se Siza Vieira teve influência num episódio incomodo entre bloquistas e socialistas.

Recorde-se que o PS tinha aprovado a taxa proposta pelo BE na discussão na generalidade. Mas os socialistas mudaram o sentido de voto na especialidade, com a excepção de Ascenso Simões que manteve o voto a favor.

Os votos do PS, juntamente com os do PSD, travaram a iniciativa. "É com pena que assistimos a esta cambalhota triste na décima quinta hora", disse na altura Jorge Costa.