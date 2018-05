Rendas da Energia: Costa à espera do MP

Costa diz que é o Ministério Público "quem tem de declarar a nulidade dos CMEC" assinados por Pinho no governo Sócrates.

Catarina Martins diz que há uma oportunidade para acabar com os contratos de rendas na energia que estão a pesar na factura da electricidade dos portugueses.



Os despachos feitos pelo então ministro Manuel Pinho podem ser nulos e a coordenadora do BE quis saber se Costa vai aproveitar essa opinião para reverter os CMEC e "baixar em 7% a factura da energia".



António Costa não foi, contudo, claro na posição a assumir nesta matéria, defendo que se o Ministério Público e entender que os despachos são nulos terá de "declarar a sua nulidade".



Recorde-se que, segundo o Observador, existe um parecer do conselho consultivo da Procuradoria Geral da República (PGR), feito a pedido do Governo, que admite esse cenário no caso de as decisões políticas e jurídicas que materializaram os CMEC (custos de manutenção do equilíbrio contratual) terem introduzido alterações ao quadro legal aprovado em 2004, sem passar por uma lei da Assembleia da República.



Segundo o jornal online, "a secretaria de Estado da Energia estará já a avaliar as consequências jurídicas desta posição".