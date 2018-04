Capa da edição 727

Notícias recentes: o Ministério da Justiça vai recorrer a ajustes directos para comprar pulseiras electrónicas, no valor de 1,1 milhões de euros, até 2019. Deveria ser por concurso público, mas a urgência dita a excepção. Problema: a urgência só ocorre porque não se tratou a tempo de uma necessidade que era previsível desde 2015. Outro caso: o Ministério da Administração Interna esclareceu, ao Público, que vai adquirir directo 241 viaturas para combate a incêndios, por ajuste directo, num total de 22 milhões de euros. Se a questão tivesse sido tratada antes, talvez tivesse havido tempo para concurso público. Assim, impõe-se a pressa e o ajuste. O Ministério também já admitiu esse cenário para a contratação de meios aéreos, depois de os concursos terem falhado.Em comum, sempre o mesmo termo: ajuste directo. No portal online onde estes são publicados desde 2009, multiplicam-se as situações em que a lei é contornada, iludida ou até respeitada mas de forma criativa. Embora estejam previstas coimas (ou mesmo ilícito penal nos casos mais graves), a consequência costuma ser nula: afinal, e apenas desde o início do ano, já foram registados mais de 30 mil ajustes, o que torna a fiscalização uma tarefa hercúlea, que em regra acaba por só conseguir atingir os casos mais volumosos. No reino do pequeno ajuste reina muitas vezes a total indiferença. Quando um erro é detectado, há justificação – e foram dadas várias à SÁBADO pelas mais variadas entidades. "Foi um lapso", ou "um atraso", ou uma troca do artigo a invocar. Mas nenhuma consequência.Há coincidências extraordinárias. Há uma infinidade de ajustes em que o valor pago (para bens e serviços) é perigosamente próximo do limite legal dos 75 mil euros (que vigorou até ao final do ano passado). Exemplos, todos da mesma entidade, a Associação de Turismo dos Açores (ATA): 74.556 euros para a Porta R, edificações Urbanas; 74.995 euros para a Airport Marketing Services; 74.995 euros para a Belair Airline, 74.995 para a Ryanair; 74.995 euros para LTH, 74.990 para a Primeva Travel Sweden, 74.990 para a Afternoon Memories e, finalmente, o preciosismo de 74.999 euros para a T+I Tourismus & Immobilien. O mercado das campanhas turísticas açorianas parece orientado para valores de 75 mil euros menos 1, 5 ou 10 euros.Rui Oliveira Marques, jornalista e um dos autores do blogue Má Despesa Pública, que usa os dados do portal Base para denunciar as despesas mais abstrusas (de medalhinhas a churrascos, passando por relógios, cabazes, banquetes, estátuas, foguetes e excursões) e várias irregularidades, explica: "Não sendo ilegal, é um artificialismo. E demonstra uma negociação entre as duas parte que é feita à unha." A opção não parece ser pela poupança, mas por pagar o mais próximo possível do máximo legal. E com mais uns euros já era preciso abrir concurso público: assim, afasta-se esse cenário, que tem outras exigências. Já a entidade açoriana tem esta explicação: os seus contratos "possuem os mais diversos valores" e embora compreendendo que o interesse tenha recaído sobre aqueles, "são contratos que possuem esse preço, que é mais elevado, como todos os outros que possuem um preço diferente, e inferior".