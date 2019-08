O primeiro-ministro, António Costa, agradeceu a Carlos Moedas ter sido "um incansável defensor dos portugueses e de Portugal" enquanto membro da Comissão Europeia que cessa funções a 31 de outubro. Carlos Moedas, que na Comissão liderada por Jean-Claude Juncker tem a pasta da Ciência e Inovação, foi recebido esta quinta-feira na residência oficial do primeiro-ministro."Foi para mim sempre motivo de grande satisfação testemunhar todos os elogios que ouvi de todos os meus colegas e o enorme reconhecimento que em toda a Europa encontrei ao excelente trabalho desenvolvido por Carlos Moedas", disse António Costa à imprensa após o encontro."Enquanto primeiro-ministro, quero também agradecer a forma impecável como mantivemos sempre um relacionamento muito estreito. Sempre respeitando a independência própria de um comissário europeu, Carlos Moedas foi um incansável defensor dos portugueses e de Portugal, em todas as circunstâncias", sublinhou.António Costa assegurou que "o país deve muito" a Carlos Moedas, cuja ação "foi absolutamente essencial" nomeadamente em "algumas circunstâncias muito difíceis" que Portugal viveu "nos últimos quatro anos". Moedas, que há cinco anos foi indicado para o cargo pelo governo de coligação PSD-CDS/PP liderado por Pedro Passos Coelho, agradeceu por seu turno a António Costa a "lealdade extraordinária" e "a confiança pessoal"."Uma relação institucional com o primeiro-ministro que correu sempre tão bem, porque, no fundo, a nossa relação estava acima dos partidos", disse à imprensa. O comissário cessante congratulou-se por outro lado com a evolução da ciência em Portugal nos últimos cinco anos, a qual considerou "um bocadinho" o seu legado, que se traduziu num aumento significativo dos fundos para a ciência."Quando cheguei, [Portugal] só tinha à volta de 500 milhões de euros em fundos de ciência, quando vou deixar esta minha posição como comissário europeu, já estará nos mil milhões em relação aos fundos da ciência. É esse um bocadinho o meu legado", disse. Após a reunião com Carlos Moedas, António Costa recebeu Elisa Ferreira, indicada pelo Governo português para integrar a Comissão Europeia que vai ser liderada pela alemã Ursula Von der Leyen.