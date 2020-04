O tempo é anormal e a maioria dos partidos com assento no Parlamento aprovou hoje de manhã o prolongamento do estado de emergência, que dá às autoridades públicas poderes alargados sobre o movimento das pessoas ou as empesas privadas. Mas o tempo anormal não matou a mensagem normal de cada partido. Com excepção de Rui Rio, que pôs o PSD a pressionar a banca em termos pouco comuns para um partido do centro-direita, todos apontaram ajustes ou queixas coerentes com os valores dos seus eleitorados: o PS elogiou a luta do Governo numa "Europa à prova", Rio falou da defesa das empresas, Catarina Martins de proibir os despedimentos e usar os privados na saúde para combater a Covid-19, o PCP da "lei da selva" no mercado de trabalho, o CDS falou do "país real" e citou o Papa Francisco, o PAN falou em "proteger vidas", o Chega! protestou contra "pôr bandidos na rua" e o Iniciativa Liberal contra os abusos estatais.

Entre estas mensagens começaram a aparecer as primeiras fissuras no consenso de há 15 dias à volta da necessidade do estado de emergência. Sem surpresa estas começaram a aparecer nos extremos do espectro partidário: à direita o Chega! e a Iniciativa Liberal votaram contra o prolongamento e, à esquerda, o PCP/PEV e a deputada não inscrita Joacine Katar-Moreira abstiveram-se. O Chega! invocou a libertação de presos em fim de pena – para aliviar a pressão demográfica dentro das cadeias – para se libertar do apoio ao governo e o Iniciativa Liberal, numa curta declaração, pôs em causa os abusos permitidos pelo estado de emergência (uma referência provável aos poderes estatais sobre a iniciativa privada, com controlo de preços, eventuais limitações

Por enquanto a maior parte dos partidos – PSD, CDS, PCP, PAN e BE – está com o Governo e o estado de emergência. Tipicamente nesta fase de crises desta natureza a maior parte do eleitorado está com as autoridades públicas – a sondagem mais recente do ICS para o Expresso mostra isso mesmo, com forte apoio ao Governo – e, por isso, também as críticas são por esta altura mitigadas. O próprio primeiro-ministro disse que "esta não é a altura para críticas", introdução para as críticas que fez no momento seguinte ao comportamento abusivo de alguns agentes económicos (não detalhou) ou a quem aproveita o momento para abusar da sua autoridade (uma farpa ao governo da Hungria).

Entre as sugestões dos partidos alinhados, em tom não confrontacional, o CDS apontou a necessidade de aumentar a capacidade de fazer testes às pessoas suspeitas de terem a Covid-19, uma das estratégias de alguns países no combate ao vírus.

O primeiro-ministro continua a tentar balizar as expectativas dos portugueses, limitando o espaço para eventuais optimismos deslocados. "Ainda é cedo para qualquer um de nós poder antever a luz ao fundo do túnel", afirmou António Costa no debate. Por isso, e porque o desgaste de ficar em casa se vai acumulando, é preciso manter "a disciplina" – sobretudo na época das férias da Páscoa, na qual milhares de portugueses, incluindo emigrantes, viajam. Sobre o fecho das escolas, António Costa voltou a remeter para 9 de Abril a decisão.

Rio e os lucros da banca

Quem saiu mais do guião habitual foi o líder do PSD, Rui Rio, que disparou direito à banca. "Se a banca apresentar em 2020 e em 2021 lucros avultados esses lucros serão uma vergonha e ingratidão para com os portugueses", afirmou, acrescentando que "se as empresas morrerem a banca morre com elas". A banca "não pode ganhar dinheiro com a crise", referiu ainda. No imediato, a banca vai ser condicionada pelo decreto-lei do Governo, que estabelece períodos mínimos para moratórias às famílias e às empresas. A prazo a paragem económica – que pode gerar uma contração económica recorde de 10% este ano, segundo a Universidade Católica – vai aumentar o malparado. No sector ninguém espera ter lucros.

Ainda na vertente económica, Catarina Martins realçou a importância de "proteger o emprego e salário, combater a especulação de preços, reduzir o pagamento de bens e serviços fundamentais". Em Espanha, o Governo – uma coligação de socialistas com a esquerda irmã do Bloco – avançou para a proibição dos despedimentos. Em Portugal é incerto o apetite do PS para essa via. Para já o layoff simplificado parece deixar a porta aberta, por omissão, à saída de pessoas com contratos a prazo ou por mútuo acordo, por exemplo.