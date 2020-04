Foram oferecidos 400 ventiladores invasivos, muitos dos quais já chegaram aos hospitais, e recebemos 140 não invasivos a título de empréstimo. Foram também adquiridos mais 900 pela administração central", anunciou também, revelando que 144 chegam este fim de semana.

"Estamos a aproveitar a capacidade do SNS que se encontra felizmente robusto e tem condições para responder, até agora, a uma grande quantidade de necessidades, mas estamos também a aproveitar a capacidade dos privados", disse ainda, falando sobre o facto dos hospitais privados já estarem a receber doentes infetados com o novo coronavírus. "Estamos a gerir de forma escalada essa capacidade", explicou.

O secretário de Estado da Saúde, António Sales, revelou, esta quinta-feira, que haverá um reforço dos meios à disposição dos profissionais de saúde para combater a pandemia de covid-19 no País. "Estaremos em condições de duplicar a capacidade de ventilação", garantiu."Importa manter a malhar apertada ao novo coronavírus. Quer através da contenção social, quer do robustecer dos meios", disse o governante. Deste modo, revelou que vão ser redistribuídas seis mil zaragatoas ainda esta quinta-feira, chegando ao País amanhã outras 80 mil. Já na próxima semana, vão chegar mais 200 mil testes. "Aos jornalistas, Sales explicou que a revelação detalha da chegada de material pretende responder a uma postura "de rigor".Portugal regista, esta quinta-feira, 209 mortes associadas à covid-19, mais 22 do que na quarta-feira, e 9.034 infetados (mais 783), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde ( DGS ).