Coronavírus: Foram detidas seis pessoas por desobediência nas últimas 24 horas

A PSP e a GNR detiveram até esta terça-feira 90 pessoas pelo crime de desobediência no âmbito do estado de emergência iniciado dia 22 de março e decretado devido à pandemia de covid-19, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Administração Interna.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) refere que, entre as 00h00 do dia 22 de março e as 18h00 desta quarta-feira, foram detidas 90 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência.

No mesmo período, foram encerrados 1.633 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.



Ao todo, nas últimas 24 horas foram detidas seis pessoas e encerrados 33 estabelecimentos por desrespeito às normas do estado de emergência.